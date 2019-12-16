Главная Новости Криминал и происшествия Пожилая женщина вышла на улицу и умерла
16.12.2019  13:56   

Пожилая женщина вышла на улицу и умерла

ЧП произошло утром понедельника в Московском районе города.


// Telegram

Около 7:45 в полицию сообщили об обнаружении тела 75-летней женщины на улице Галинской .

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Московского отдела полиции по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
11.12 Криминал и происшествия На детской площадке умер мужчина 05.12 Криминал и происшествия На Салтовке нашли труп в снегу 04.12 Криминал и происшествия Смерть на железной дороге: мужчина упал с платформы под колеса грузового поезда
 
 

Видео

Мэр Геннадий Кернес встретился с Олимпийским чемпионом Сергеем Бубкой
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 