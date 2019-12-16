16.12.2019 14:19

Служащая банка украла 50 тысяч долларов

Бывшему директору отделения коммерческого банка в Харькове, который присвоил деньги вкладчика, сообщили о подозрении.



//politeka.net

Харьковская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении одной из бывших управляющих отдела коммерческого банка в г.. Харькове, которая, злоупотребляя служебным положением, завладела денежными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, должностное лицо получила 54 тыс. Долларов США на основании оформленных заявлений вкладчика, однако не внесла их в кассу банка для последующего зачисления на банковский вклад, присвоив указанную сумму себе.

Санкция ч. 5 ст. 191 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.