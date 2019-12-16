Служащая банка украла 50 тысяч долларов

Бывшему директору отделения коммерческого банка в Харькове, который присвоил деньги вкладчика, сообщили о подозрении.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: