Африканца, разыскиваемого Интерполом, задержали в харьковском аэропорту (ФОТО)

Иностранец пытался улететь в Стамбул.
Гражданина Марокко задержали пограничники в пункте пропуска «Харьков-аэропорт».
Мужчина 1992 года рождения следовал на самолет в Стамбул. Однако при контроле сработала база «Интерпола».
Оказалось, что марокканец находится в международном розыске. По подозрению в попытке убийства его разыскивают правоохранители Румынии.
По данному факту пограничники сообщили представителям Укрбюро Интерпола, а задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: