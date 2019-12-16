Главная Новости Криминал и происшествия Африканца, разыскиваемого Интерполом, задержали в харьковском аэропорту (ФОТО)
16.12.2019  14:31   

Африканца, разыскиваемого Интерполом, задержали в харьковском аэропорту (ФОТО)

Иностранец пытался улететь в Стамбул.


//hrk.aero

Гражданина Марокко задержали пограничники в пункте пропуска «Харьков-аэропорт».

Мужчина 1992 года рождения следовал на самолет в Стамбул. Однако при контроле сработала база «Интерпола».

Оказалось, что марокканец находится в международном розыске. По подозрению в попытке убийства его разыскивают правоохранители Румынии.

По данному факту пограничники сообщили представителям Укрбюро Интерпола, а задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Источник:   Госпогрансбужба
 Тэги:  интерпол, полиция, харьков
 
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