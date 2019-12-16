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16.12.2019  15:19   

ДТП: в центре города - столкнулись три машины (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы


//t.me

В сети появилось видео ДТП на Московском проспекте.

Наопним, что как сообщают пользователи соцсетей, на Московском проспекте - авария.

Три авто столкнулись, образовав "паровозик". 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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