ДТП: в центре города - столкнулись три машины (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы
В сети появилось видео ДТП на Московском проспекте.
Наопним, что как сообщают пользователи соцсетей, на Московском проспекте - авария.
Три авто столкнулись, образовав "паровозик".
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: