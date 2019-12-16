16.12.2019 16:26

Молодой человек свел счеты с жизнью, бросившись под поезд

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства гибели мужчины



://hk.npu.gov.ua/

По данным полиции, 15 декабря около 17:30 на остановке "Предузловая" в Харькове, по предварительным данным, 24-летний гражданин лег на рельсы перед грузовым поездом.

Машинист применял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина получил смертельные травмы.

Движение транспорта прекращался примерно на 2:00.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.