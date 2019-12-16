Молодой человек свел счеты с жизнью, бросившись под поезд

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства гибели мужчины
По данным полиции, 15 декабря около 17:30 на остановке "Предузловая" в Харькове, по предварительным данным, 24-летний гражданин лег на рельсы перед грузовым поездом.
Машинист применял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина получил смертельные травмы.
Движение транспорта прекращался примерно на 2:00.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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