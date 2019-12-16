16.12.2019 16:32

У неблагополучной матери забрали детей (ФОТО)

В Волчанском районе полицейские изъяли из семьи двух мальчиков, которые проживали в ненадлежащих условиях.



// Нацполиция

Выявили нарушения во время проведения профилактического рейда старший инспектор ювенальной превенции Волчанского отдела полиции и представители службы по делам детей.



30-летняя женщина практически не следила за своими детьми 5 и 7 лет.

В отношении нее полицейские составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), а также предупредили об уголовной ответственности за злостное невыполнение своих родительских обязанностей.



Пока детей поместили в городскую больницу. Сейчас решается вопрос о проживании мальчиков с их отцом.





