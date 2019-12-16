У неблагополучной матери забрали детей (ФОТО)

В Волчанском районе полицейские изъяли из семьи двух мальчиков, которые проживали в ненадлежащих условиях.
Выявили нарушения во время проведения профилактического рейда старший инспектор ювенальной превенции Волчанского отдела полиции и представители службы по делам детей.
30-летняя женщина практически не следила за своими детьми 5 и 7 лет.
В отношении нее полицейские составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), а также предупредили об уголовной ответственности за злостное невыполнение своих родительских обязанностей.
Пока детей поместили в городскую больницу. Сейчас решается вопрос о проживании мальчиков с их отцом.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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