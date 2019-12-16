Мужчина попросил приятеля купить бутылку и получил топором по голове

Злоумышленником оказался 48-летний житель города Лозовая.
Информация о том, что в районную больницу доставили 62-летнего мужчину с раной головы, поступила в Лозовской отдел полиции 15 декабря в 19:46. Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.
Работники полиции установили, что 62-летний мужчина дал деньги знакомому, чтобы купить спиртное. Через некоторое время он пришел в квартиру 48-летнего мужчину и спросил, где алкоголь. На что тот ответил, что никаких средств не получал. Между ними возникла ссора. В результате 48-летний хозяин дома взял топор и нанес удар по голове мужчине.
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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