Смертельное ДТП на Полтавском Шляхе: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

Авария произошла в прошлый понедельник.
9 декабря около 16:10 возле перекрестка улиц Полтавский Шлях и Залютинской автомобиль «Оpel Vivaro» под управлением 45-летнего водителя совершил наезд на неустановленного мужчину, которому на вид 60-70 лет.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему следователю Сергею Мокрожицкому по телефонам: +380678112489, +380660222009.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
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