16.12.2019 17:35

Смертельное ДТП на Полтавском Шляхе: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

Авария произошла в прошлый понедельник.



// Нацполиция

9 декабря около 16:10 возле перекрестка улиц Полтавский Шлях и Залютинской автомобиль «Оpel Vivaro» под управлением 45-летнего водителя совершил наезд на неустановленного мужчину, которому на вид 60-70 лет.



В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему следователю Сергею Мокрожицкому по телефонам: +380678112489, +380660222009.