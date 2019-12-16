Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Полтавском Шляхе: полиция ищет свидетелей (ФОТО)
16.12.2019  17:35   

Смертельное ДТП на Полтавском Шляхе: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

Авария произошла в прошлый понедельник.


// Нацполиция

9 декабря около 16:10 возле перекрестка улиц Полтавский Шлях и Залютинской автомобиль «Оpel Vivaro» под управлением 45-летнего водителя совершил наезд на неустановленного мужчину, которому на вид 60-70 лет.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему следователю Сергею Мокрожицкому по телефонам: +380678112489, +380660222009.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, розыск, харьков
 
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