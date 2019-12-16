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16.12.2019  17:19   

Хитрым предпринимателям светит тюрьма

Прокуратура Харьковской области выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в ходе реализации «кооперативной схемы».


//lb.ua
Прокуратурой области начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
 
Как сообщил заместитель прокурора области Владимир Анушкевич, установлено, что в 2010 году обслуживающему кооперативу решением сессии Харьковского городского совета бесплатно выделено для строительства и дальнейшей эксплуатации жилищной застройки в собственность 4 земельных участка. Общая площадь указанных участков, которые расположены в элитном районе города, составляет более 30 га. Органами прокуратуры в судебном порядке обжаловано это решение еще в 2015 году.
 
Так и не начав строительства, кооператив в 2013 году продал указанные участки физическому лицу 17500000 грн. При этом, в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины, обслуживающий кооператив должен был уплатить налог на прибыль от этих сделок на общую сумму более 3 млн грн.
 
Зато должностные лица кооператива уклонились от уплаты налогов путем подачи в фискальных органов поддельной отчетности, а также с целью сокрытия этих фактов в дальнейшем, вообще ликвидировали кооператив как юридическое лицо через суд, подав в него поддельные документы.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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