16.12.2019 17:19

Хитрым предпринимателям светит тюрьма

Прокуратура Харьковской области выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в ходе реализации «кооперативной схемы».



//lb.ua

Прокуратурой области начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Как сообщил заместитель прокурора области Владимир Анушкевич, установлено, что в 2010 году обслуживающему кооперативу решением сессии Харьковского городского совета бесплатно выделено для строительства и дальнейшей эксплуатации жилищной застройки в собственность 4 земельных участка. Общая площадь указанных участков, которые расположены в элитном районе города, составляет более 30 га. Органами прокуратуры в судебном порядке обжаловано это решение еще в 2015 году.

Так и не начав строительства, кооператив в 2013 году продал указанные участки физическому лицу 17500000 грн. При этом, в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины, обслуживающий кооператив должен был уплатить налог на прибыль от этих сделок на общую сумму более 3 млн грн.

Зато должностные лица кооператива уклонились от уплаты налогов путем подачи в фискальных органов поддельной отчетности, а также с целью сокрытия этих фактов в дальнейшем, вообще ликвидировали кооператив как юридическое лицо через суд, подав в него поддельные документы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества