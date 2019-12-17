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17.12.2019  08:24   

На перекрестке возле Студгородка – ДТП с пострадавшими

Одного из водителей госпитализировали.


// Facebook

Авария произошла 15 декабря около 23:00 на перекрестке улиц Целиноградской и Ляли Убийвовк.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mazda и KIA.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Mazda. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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