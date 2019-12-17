На перекрестке возле Студгородка – ДТП с пострадавшими

Одного из водителей госпитализировали.
Авария произошла 15 декабря около 23:00 на перекрестке улиц Целиноградской и Ляли Убийвовк.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mazda и KIA.
В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Mazda. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: