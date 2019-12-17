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17.12.2019  08:52   

Автомобиль потерял управление и врезался в дерево

Водитель покинул место ДТП на скорой.


// Патрульная полиция

Авария произошла около семи часов вечера 15 декабря на бульваре Ивана Каркача, 2.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2107 не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – дерево.

В результате ДТП медики госпитализировали водителя в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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