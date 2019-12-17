Автомобиль потерял управление и врезался в дерево

Водитель покинул место ДТП на скорой.
Авария произошла около семи часов вечера 15 декабря на бульваре Ивана Каркача, 2.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2107 не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – дерево.
В результате ДТП медики госпитализировали водителя в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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давл.:
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