Рыбалка запрещенными сетями обошлась почти в пятьдесят тысяч гривен (ФОТО)

16 декабря Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище вощле села. Колесниковка Купянского района.
Около 11:00 патруль обнаружил на берегу мужчину, который ловил рыбу двумя лесковыми сетками. Рыбак успел поймать пять сотен плотвы, 45 окуней и шесть щук общим весом 44 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 46 495 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: