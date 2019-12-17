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17.12.2019  09:11   

Рыбалка запрещенными сетями обошлась почти в пятьдесят тысяч гривен (ФОТО)

16 декабря Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище вощле села. Колесниковка Купянского района.

Около 11:00 патруль обнаружил на берегу мужчину, который ловил рыбу двумя лесковыми сетками. Рыбак успел поймать пять сотен плотвы, 45 окуней и шесть щук общим весом 44 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 46 495 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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