17.12.2019 10:11

В Хрустальном переулке погиб мужчина

Тело погибшего обнаружено во время пожара в частном жилом доме.



// ГСЧС

17 декабря в 00:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Хрустальном, 19.

На место происшествия немедленно направили оперативное отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные установили, что горение распространилось почти на всю площадь дома и сопровождается сильным задымлением. На тот момент площадь пожара составляла 50 кв.м. На тушение огня пожарные подали 2 пожарных ствола.



Во время пожаротушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, 1947 года рождения.

В 00:49 спасатели локализовали возгорание и в 02:20 полностью его ликвидировали.



Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.