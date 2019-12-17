В Хрустальном переулке погиб мужчина

Тело погибшего обнаружено во время пожара в частном жилом доме.
17 декабря в 00:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Хрустальном, 19.
На место происшествия немедленно направили оперативное отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию пожарные установили, что горение распространилось почти на всю площадь дома и сопровождается сильным задымлением. На тот момент площадь пожара составляла 50 кв.м. На тушение огня пожарные подали 2 пожарных ствола.
Во время пожаротушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, 1947 года рождения.
В 00:49 спасатели локализовали возгорание и в 02:20 полностью его ликвидировали.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
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