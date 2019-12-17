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17.12.2019  10:11   

В Хрустальном переулке погиб мужчина

Тело погибшего обнаружено во время пожара в частном жилом доме.


// ГСЧС

17 декабря в 00:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Хрустальном, 19.

На место происшествия немедленно направили оперативное отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные установили, что горение распространилось почти на всю площадь дома и сопровождается сильным задымлением. На тот момент площадь пожара составляла 50 кв.м. На тушение огня пожарные подали 2 пожарных ствола.

Во время пожаротушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, 1947 года рождения.

В 00:49 спасатели локализовали возгорание и в 02:20 полностью его ликвидировали.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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