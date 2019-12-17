В харьковской квартире угорела семья: отец и ребенок умерли, беременная женщина в больнице

Инцидент произошел в Шевченковском районе Харькова.
16 декабря в 22:18 спасателей вызвали на улицу Крымскую, 6а. Из сообщения следовало, что в квартире на 2-м этаже предположительно находятся люди и нуждаются в помощи.
Прибыв на место, бойцы ГСЧС по лестнице через окно попали в квартиру. В кухне на полу было обнаружено пострадавшего мужчину без сознания. В комнате находились беременная женщина и ребенок, также без сознания.
Всех жильцов квартиры вынесли на свежий воздух и оказывали первичную медицинскую помощь до прибытия автомобилей скорой медицинской помощи.
К сожалению 35-летнего мужчину и его 2-летнего сына спасти не удалось. 29-летняя женщина еще подавала признаки жизни. Бригадой медиков она была госпитализирована в токсикологическое отделение Харьковской городской больницы №2 с предварительным диагнозом отравление угарным газом.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
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