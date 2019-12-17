На Клочковской сбили насмерть пешехода

Мужчина переходил улицу в запрещенном месте
Авария произошла 16 декабря около 21.10 на улице Клочковской, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
58-летний водителя автомобиля Volkswagen совершил наезд 53-летнего мужчину, который переходил улицу в запрещенном месте.
Пострадавший от полученных травм погиб на месте.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
влажн.:
давл.:
ветер: