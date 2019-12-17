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17.12.2019  10:48   

На Клочковской сбили насмерть пешехода

Мужчина переходил улицу в запрещенном месте


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Авария произошла 16 декабря около 21.10 на улице Клочковской, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

58-летний водителя автомобиля Volkswagen совершил наезд 53-летнего мужчину, который переходил улицу в запрещенном месте.

Пострадавший от полученных травм погиб на месте.

Тэги:  дтп, харьков
 
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