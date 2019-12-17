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17.12.2019  10:55   

Пассажирка погибла, пока водитель менял колесо

Авария произошла возле села Шаровка.


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16 декабря в 22.00 около села Шаровка Валковского района рядом с автомобилей «Audi 80», который остановился для замены пробитого колеса, погибла 58-летняя пассажирка.

Причины гибели и обстоятельства выясняются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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