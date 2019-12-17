Пассажирка погибла, пока водитель менял колесо

Авария произошла возле села Шаровка.
16 декабря в 22.00 около села Шаровка Валковского района рядом с автомобилей «Audi 80», который остановился для замены пробитого колеса, погибла 58-летняя пассажирка.
Причины гибели и обстоятельства выясняются.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
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