Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом «накрыли» дельцов, которые возили контрабанду в сопредельное государство сотнями мешков и ящиков (ФОТО)
17.12.2019  11:45   

Под Харьковом «накрыли» дельцов, которые возили контрабанду в сопредельное государство сотнями мешков и ящиков (ФОТО)

Харьковской местной прокуратурой №1 совместно с межведомственной группой в составе сотрудников оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления ГПСУ и оперативного управления ГФС Украины в Харьковской области обнаружено противоправную деятельность - перемещение товаров через государственную границу Украины вне пунктов таможенного оформления.


://khar.gp.gov.ua

 

Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, во время досудебного расследования уголовного производства стало известно, что группа неустановленных лиц предоставляет услуги по перевозке товаров через государственный контроль за таможенным оформлением.

10 декабря 2019 в ходе обысков изъято более 100 ящиков и 400 мешков, где находились товары бытового назначения, предназначенные для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в суд направлено ходатайство об аресте указанного имущества и продолжаются следственно-розыскные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.
 
 
 
Источник:   Пресс служба Прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокурор, таможня, харьков, контрабанда, канал
 
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