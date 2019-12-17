Под Харьковом «накрыли» дельцов, которые возили контрабанду в сопредельное государство сотнями мешков и ящиков (ФОТО)

Харьковской местной прокуратурой №1 совместно с межведомственной группой в составе сотрудников оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления ГПСУ и оперативного управления ГФС Украины в Харьковской области обнаружено противоправную деятельность - перемещение товаров через государственную границу Украины вне пунктов таможенного оформления.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
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