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17.12.2019  12:02   

Минцифры обвинило харьковскую IT-фирму в воровстве логотипов сразу двух министерств

В Министерстве цифровой трансформации Украины обвинили харьковскую компанию Simcord в незаконном использовании логотипов Минцифры и Минюста.


// facebook

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

"11 декабря в Киеве состоялся "круглый стол" "Стандарты инструментов блокчейна", в ходе которого активно рекламировался майнинг-пул от компании Simcord. Среди ведомств, при поддержке которых состоялось мероприятие, организаторы назвали Министерство цифровой трансформации. Минцифры и Минюст официально заявляют, что эта информация не соответствует действительности. Организаторы незаконно использовали названия и логотипы министерств для рекламы своего мероприятия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что министерство не предоставляло разрешения на использование своей айдентики в релизах и рекламных баннерах. Кроме того, Минцифры не имеет никакого отношения к мероприятию, его организаторам и непосредственно к кампании, которая рекламировалась в ходе вышеупомянутого события.

Скриншот: Facebook/Міністерство цифрової трансформації України

Источник:   Министерство цифровой трансформации
 Тэги:  министерство, логотип, харьков, майнинг, преступление
 
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