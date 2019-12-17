Минцифры обвинило харьковскую IT-фирму в воровстве логотипов сразу двух министерств

В Министерстве цифровой трансформации Украины обвинили харьковскую компанию Simcord в незаконном использовании логотипов Минцифры и Минюста.
Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
"11 декабря в Киеве состоялся "круглый стол" "Стандарты инструментов блокчейна", в ходе которого активно рекламировался майнинг-пул от компании Simcord. Среди ведомств, при поддержке которых состоялось мероприятие, организаторы назвали Министерство цифровой трансформации. Минцифры и Минюст официально заявляют, что эта информация не соответствует действительности. Организаторы незаконно использовали названия и логотипы министерств для рекламы своего мероприятия", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что министерство не предоставляло разрешения на использование своей айдентики в релизах и рекламных баннерах. Кроме того, Минцифры не имеет никакого отношения к мероприятию, его организаторам и непосредственно к кампании, которая рекламировалась в ходе вышеупомянутого события.
Скриншот: Facebook/Міністерство цифрової трансформації України
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