17.12.2019 14:36

В многоэтажке на Холодной Горе горела квартира: пожарные выводили жильцов верхних этажей (ФОТО)

Пожарные эвакуировали 6 человек, в том числе двоих детей.



// ГСЧС

Пожар в многоэтажном жилом доме на ул. Волонтерской, 58б начался около семи часов вечера 16 декабря.



За считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Пожарные установили, что возгорание возникло в жилой комнате квартиры на 6-м этаже.

В результате горения образовалось сильное задымление верхних этажей. Поэтому руководитель тушения пожара немедленно направил силы и средства на эвакуацию людей. Шестеро жителей дома, включая 2 детей, вовремя были выведены на свежий воздух и не пострадали.



В 19:37 пожар был локализован и в 19:45 окончательно ликвидирован.

В горевшей квартире повреждены диван, окна, мебель, телевизор и личные вещи на площади 10 кв.м.



Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.