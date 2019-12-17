В многоэтажке на Холодной Горе горела квартира: пожарные выводили жильцов верхних этажей (ФОТО)

Пожарные эвакуировали 6 человек, в том числе двоих детей.
Пожар в многоэтажном жилом доме на ул. Волонтерской, 58б начался около семи часов вечера 16 декабря.
За считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части.
Пожарные установили, что возгорание возникло в жилой комнате квартиры на 6-м этаже.
В результате горения образовалось сильное задымление верхних этажей. Поэтому руководитель тушения пожара немедленно направил силы и средства на эвакуацию людей. Шестеро жителей дома, включая 2 детей, вовремя были выведены на свежий воздух и не пострадали.
В 19:37 пожар был локализован и в 19:45 окончательно ликвидирован.
В горевшей квартире повреждены диван, окна, мебель, телевизор и личные вещи на площади 10 кв.м.
Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
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