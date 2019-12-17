Главная Новости Криминал и происшествия В многоэтажке на Холодной Горе горела квартира: пожарные выводили жильцов верхних этажей (ФОТО)
17.12.2019  14:36   

В многоэтажке на Холодной Горе горела квартира: пожарные выводили жильцов верхних этажей (ФОТО)

Пожарные эвакуировали 6 человек, в том числе двоих детей.


// ГСЧС

Пожар в многоэтажном жилом доме на ул. Волонтерской, 58б начался около семи часов вечера 16 декабря.

За считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Пожарные установили, что возгорание возникло в жилой комнате квартиры на 6-м этаже.

В результате горения образовалось сильное задымление верхних этажей. Поэтому руководитель тушения пожара немедленно направил силы и средства на эвакуацию людей. Шестеро жителей дома, включая 2 детей, вовремя были выведены на свежий воздух и не пострадали.

В 19:37 пожар был локализован и в 19:45 окончательно ликвидирован.

В горевшей квартире повреждены диван, окна, мебель, телевизор и личные вещи на площади 10 кв.м.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
17.12 Криминал и происшествия Отравление семьи угарным газом расследует полиция 17.12 Криминал и происшествия В харьковской квартире угорела семья: отец и ребенок умерли, беременная женщина в больнице 17.12 Криминал и происшествия В Хрустальном переулке погиб мужчина
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 