Отравление семьи угарным газом расследует полиция

Причина смерти отца и двухлетнего сына – неисправная газовая колонка.
16 декабря около 21:00 в Шевченковский отдела полиции поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Как оказалось, заявителя попросил о помощи его знакомый. Когда мужчина прибыл в помещение, дверь квартиры никто не открыл. После этого гражданин обратился в полицию.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Шевченковского отдела полиции, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и газовой службы. По прибытию сотрудники обнаружили в квартире пятиэтажного дома по улице Крымской тело 35-летнего мужчины, 29-летнюю женщину в неконтактном состоянии и 2-летнего мальчика, который, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, умер.
В ходе проверки работники газовой службы установили, что предварительной причиной происшествия является неисправность газовой колонки.
По данному факту следователь внес информацию в Единый реестр досудебных расследований по п.1, п. 2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
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