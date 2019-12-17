17.12.2019 15:31

Отравление семьи угарным газом расследует полиция

Причина смерти отца и двухлетнего сына – неисправная газовая колонка.



// Нацполиция

16 декабря около 21:00 в Шевченковский отдела полиции поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Как оказалось, заявителя попросил о помощи его знакомый. Когда мужчина прибыл в помещение, дверь квартиры никто не открыл. После этого гражданин обратился в полицию.



На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Шевченковского отдела полиции, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и газовой службы. По прибытию сотрудники обнаружили в квартире пятиэтажного дома по улице Крымской тело 35-летнего мужчины, 29-летнюю женщину в неконтактном состоянии и 2-летнего мальчика, который, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, умер.



В ходе проверки работники газовой службы установили, что предварительной причиной происшествия является неисправность газовой колонки.



По данному факту следователь внес информацию в Единый реестр досудебных расследований по п.1, п. 2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.