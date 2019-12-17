Главная Новости Криминал и происшествия Отравление семьи угарным газом расследует полиция
17.12.2019  15:31   

Отравление семьи угарным газом расследует полиция

Причина смерти отца и двухлетнего сына – неисправная газовая колонка.


// Нацполиция

16 декабря около 21:00 в Шевченковский отдела полиции поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Как оказалось, заявителя попросил о помощи его знакомый. Когда мужчина прибыл в помещение, дверь квартиры никто не открыл. После этого гражданин обратился в полицию.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Шевченковского отдела полиции, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и газовой службы. По прибытию сотрудники обнаружили в квартире пятиэтажного дома по улице Крымской тело 35-летнего мужчины, 29-летнюю женщину в неконтактном состоянии и 2-летнего мальчика, который, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, умер.

В ходе проверки работники газовой службы установили, что предварительной причиной происшествия является неисправность газовой колонки.

По данному факту следователь внес информацию в Единый реестр досудебных расследований по п.1, п. 2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, отравление, харьков, полиция
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
17.12 Криминал и происшествия В многоэтажке на Холодной Горе горела квартира: пожарные выводили жильцов верхних этажей (ФОТО) 17.12 Криминал и происшествия В харьковской квартире угорела семья: отец и ребенок умерли, беременная женщина в больнице 17.12 Криминал и происшествия В Хрустальном переулке погиб мужчина
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 