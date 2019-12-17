17.12.2019 16:27

Браконьер за вечер «наловил» штрафов на 2 000 долларов США (ФОТО)

16 декабря 2019 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.



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На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Колесниковка Купянского района Харьковской области.

Около 11:00 обнаружено нарушителя, который осуществлял лов рыбы запрещенными орудиями - двумя лесковыми сетками. В сетях находилась такая рыба: плотва - 514 экз., Окунь - 45 экз. и щука - 6 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 44 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 46 495 грн.

Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства.

Справочная информация:

Сообщаем, любительский лов рыбы в зимний период разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживное и живцовой снастями.

Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должна превышать 5 шт. на одного рыбака, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство - не более 10 шт.

Суточная норма вылова водных биоресурсов составляет 3 кг на человека.