Браконьер за вечер «наловил» штрафов на 2 000 долларов США (ФОТО)

16 декабря 2019 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Колесниковка Купянского района Харьковской области.
Около 11:00 обнаружено нарушителя, который осуществлял лов рыбы запрещенными орудиями - двумя лесковыми сетками. В сетях находилась такая рыба: плотва - 514 экз., Окунь - 45 экз. и щука - 6 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 44 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 46 495 грн.
Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства.
Справочная информация:
Сообщаем, любительский лов рыбы в зимний период разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживное и живцовой снастями.
Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должна превышать 5 шт. на одного рыбака, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство - не более 10 шт.
Суточная норма вылова водных биоресурсов составляет 3 кг на человека.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
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