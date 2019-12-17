17.12.2019 16:52

Под Харьковом на водохранилище сетками разоряли зимовье краснокнижных рыб

16 декабря 2019 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил факт незаконной добычи водных биоресурсов занесенных в Красную книгу Украины.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 90 КУоАП.

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Колесниковка Купянского района Харьковской области.

Около 11:00 обнаружено нарушителя, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием - Лескова сеткой. В сетке находилось 10 экз. - карася золотого. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 3300 грн.

Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94 .

Справочная информация:

Сообщаем, любительский лов рыбы в зимний период разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживное и живцовой снастями.

Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должна превышать 5 шт. на одного рыбака, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство - не более 10 шт.

Суточная норма вылова водных биоресурсов составляет 3 кг на человека.