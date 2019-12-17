Внимание, розыск! Мужчина два дня назад ушел из дома и не вернулся

Сотрудниками Первомайского отдела полиции устанавливается местонахождение Олега Попова, 1967 года рождения, жителя села Задорожное Первомайского района.
Мужчина 15 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Рост пропавшего 165 см, темные короткие волосы, карие глаза. Мужчина болеет шизофренией.
Был одет в черную куртку, спортивный костюм темно-синего цвета, серые кроссовки.
«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 066-615-81-70 или по адресу: г.Первомайский, ул.Харьковская, 1 и другим доступным для Вас способом», – обращаются правоохранители.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: