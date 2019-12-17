17.12.2019 16:31

Внимание, розыск! Мужчина два дня назад ушел из дома и не вернулся

Сотрудниками Первомайского отдела полиции устанавливается местонахождение Олега Попова, 1967 года рождения, жителя села Задорожное Первомайского района.

Мужчина 15 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.



Рост пропавшего 165 см, темные короткие волосы, карие глаза. Мужчина болеет шизофренией.



Был одет в черную куртку, спортивный костюм темно-синего цвета, серые кроссовки.



«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 066-615-81-70 или по адресу: г.Первомайский, ул.Харьковская, 1 и другим доступным для Вас способом», – обращаются правоохранители.



