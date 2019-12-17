17.12.2019 17:01

Автомобиль налетел на бордюрный камень и оказался в канаве (ФОТО)

Авария произошла 17 декабря около 8:30 на ул. Беркоса, 58.

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, вследствие чего автомобиль упал в кювет.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Honda.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.