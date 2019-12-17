Автомобиль налетел на бордюрный камень и оказался в канаве (ФОТО)

Авария произошла 17 декабря около 8:30 на ул. Беркоса, 58.
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, вследствие чего автомобиль упал в кювет.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Honda.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
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