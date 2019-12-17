Смертельное ДТП под Шаровкой: в полиции рассказали подробности (ФОТО)

В результате аварии погибла женщина.
Авария произошла 16 декабря около 21:30 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Шаровка.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением и допустил наезд на женщину, которая находилась на обочине дороги вместе со своим мужем, который проводил ремонтные работы по замене колеса на автомобиле «Skoda».
От полученных повреждений 58-летняя пострадавшая умерла по дороге в больницу в карете скорой медицинской помощи.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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