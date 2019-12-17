17.12.2019 17:26

Смертельное ДТП под Шаровкой: в полиции рассказали подробности (ФОТО)

В результате аварии погибла женщина.

Авария произошла 16 декабря около 21:30 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Шаровка.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением и допустил наезд на женщину, которая находилась на обочине дороги вместе со своим мужем, который проводил ремонтные работы по замене колеса на автомобиле «Skoda».

От полученных повреждений 58-летняя пострадавшая умерла по дороге в больницу в карете скорой медицинской помощи.





Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.



Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.



