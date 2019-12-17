17.12.2019 18:23

Чуть не взорвал емкости с хлором: террориста посадили на пять лет (ФОТО)

Суд определил судьбу преступника.

Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, уроженцу Краснрграда, который пытался совершить взрыв на комплексе водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» (2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Павел Угровецький, суд вынес обвинительный приговор мужчине, который пытался взорвать емкости с хлором на объекте инфраструктуры Харьковской области - комплекс водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал», расположенном в с. Краснопавловка Лозовского района Харьковской области.

Напомним , в июне текущего года сотрудниками СБУ во процессуальными руководством прокуратуры области задержан "на горячем" жителя Харьковской области, который готовил теракт.

Взрывчатку, мощностью 2 килограмма тротила, злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды. Относительно указанного гражданина в ходе досудебного расследования судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время судебного разбирательства обвиняемый в полном объеме признал свою вину в совершении оконченного покушения на совершение террористического акта. 11 декабря 2019 суд вынес приговор, которым указанного гражданина приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.