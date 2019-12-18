Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке сбили женщину: не дошла десяток метров до пешеходного перехода (ВИДЕО)
18.12.2019  08:19   

На Салтовке сбили женщину: не дошла десяток метров до пешеходного перехода (ВИДЕО)

34-летняя гражданка получила повреждения и доставлена в больницу.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в полицию 17 декабря около 17:00.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Opel» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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