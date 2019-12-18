На Салтовке сбили женщину: не дошла десяток метров до пешеходного перехода (ВИДЕО)

34-летняя гражданка получила повреждения и доставлена в больницу.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 17 декабря около 17:00.
По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Opel» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
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