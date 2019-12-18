Сбитая бабушка умерла в больнице: свидетелей просят связаться с полицией

Полиция пытается установить автомобиль и личность водителя.
Наезд произошел 8 декабря около 6:30 по улице Клочковской.
На пешеходном переходе неустановленный автомобиль совершил наезд на 77-летнюю женщину.
От полученных травм пострадавшая через несколько дней умерла в больнице.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону +380678112489, +380660222009 (старший следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного Управления ГУНП в Харьковской области, майор полиции Сергей Мокрожицкий).
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
влажн.:
давл.:
ветер: