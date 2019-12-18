18.12.2019 08:41

Сбитая бабушка умерла в больнице: свидетелей просят связаться с полицией

Полиция пытается установить автомобиль и личность водителя.



// Нацполиция

Наезд произошел 8 декабря около 6:30 по улице Клочковской.

На пешеходном переходе неустановленный автомобиль совершил наезд на 77-летнюю женщину.



От полученных травм пострадавшая через несколько дней умерла в больнице.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону +380678112489, +380660222009 (старший следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного Управления ГУНП в Харьковской области, майор полиции Сергей Мокрожицкий).