Главная Новости Криминал и происшествия Двое мужчин получили ожоги, пытаясь выкатить автомобиль из горевшего гаража (ФОТО)
18.12.2019  10:44   

Двое мужчин получили ожоги, пытаясь выкатить автомобиль из горевшего гаража (ФОТО)

Пострадавших доставили в районную больницу.


// ГСЧС

17 декабря в 23:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Ковяги Валковского района на ул. Садовой, 37. Из сообщения стало известно о возгорании в гараже, в котором находился автомобиль УАЗ 6652.

На момент возникновения пожара в гараже находились 2 человека: 56-летний хозяин дома и его 33-летний товарищ. Они вместе пытались спасти авто от огня, но в результате горения газа, который вытекал из баллона, пожар быстро распространился на всю площадь гаража. В результате попыток самостоятельно справиться с огнем мужчины получили ожоги лица и рук. Впоследствии каретой скорой пострадавших доставили в Валковского центральной районной больницы.

Когда к месту происшествия прибыло подразделение Службы по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составляла 78 кв.м. Гараж горел вместе с автомобилем. Чтобы потушить пожар, спасатели применили 2 пожарных ствола. Огнеборцам удалось спасти жилой дом, стоявший вплотную к гаражу. Он не пострадал.

Локализация пожара состоялась в 1:00, ликвидация - в 4:20.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
17.12 Криминал и происшествия Отравление семьи угарным газом расследует полиция 17.12 Криминал и происшествия В многоэтажке на Холодной Горе горела квартира: пожарные выводили жильцов верхних этажей (ФОТО) 17.12 Криминал и происшествия В харьковской квартире угорела семья: отец и ребенок умерли, беременная женщина в больнице
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 