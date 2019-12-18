18.12.2019 10:44

Двое мужчин получили ожоги, пытаясь выкатить автомобиль из горевшего гаража (ФОТО)

Пострадавших доставили в районную больницу.



// ГСЧС

17 декабря в 23:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Ковяги Валковского района на ул. Садовой, 37. Из сообщения стало известно о возгорании в гараже, в котором находился автомобиль УАЗ 6652.



На момент возникновения пожара в гараже находились 2 человека: 56-летний хозяин дома и его 33-летний товарищ. Они вместе пытались спасти авто от огня, но в результате горения газа, который вытекал из баллона, пожар быстро распространился на всю площадь гаража. В результате попыток самостоятельно справиться с огнем мужчины получили ожоги лица и рук. Впоследствии каретой скорой пострадавших доставили в Валковского центральной районной больницы.



Когда к месту происшествия прибыло подразделение Службы по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составляла 78 кв.м. Гараж горел вместе с автомобилем. Чтобы потушить пожар, спасатели применили 2 пожарных ствола. Огнеборцам удалось спасти жилой дом, стоявший вплотную к гаражу. Он не пострадал.



Локализация пожара состоялась в 1:00, ликвидация - в 4:20.



Причина возникновения пожара устанавливается.