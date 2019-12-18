18.12.2019 10:58

На Баварии разбили памятник Горькому (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения памятника.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в Новобаварского отдела полиции утром 18 декабря.



Поваленный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории.



По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции.

Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему, устанавливаются.