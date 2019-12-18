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18.12.2019  10:58   

На Баварии разбили памятник Горькому (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения памятника.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в Новобаварского отдела полиции утром 18 декабря.

Поваленный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции.

Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему, устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандалы, памятник, харьков
 
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