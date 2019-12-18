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18.12.2019  14:06   

Шестилетний ребенок из пригорода сбежал из дома покататься в метро

Полицейские разыскали и вернули родителям малолетнюю беглянку.


// Нацполиция

6-летнюю жительницу поселка Липцы обнаружили сотрудники отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области на одной из станций метро и передали полицейским Липецкого отделения полиции.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию 17 декабря около 17:20. Для установления местонахождения беглянки были ориентированы личный состав подразделения и предпринят ряд розыскных мероприятий.

В тот же день в 19:30 ребенка нашли на одной из станций метро города Харькова. В отношении малолетней любых противоправных действий совершено не было. Работники полиции провели с ней и ее родными профилактическую беседу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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