18.12.2019 14:06

Шестилетний ребенок из пригорода сбежал из дома покататься в метро

Полицейские разыскали и вернули родителям малолетнюю беглянку.



// Нацполиция

6-летнюю жительницу поселка Липцы обнаружили сотрудники отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области на одной из станций метро и передали полицейским Липецкого отделения полиции.



Сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию 17 декабря около 17:20. Для установления местонахождения беглянки были ориентированы личный состав подразделения и предпринят ряд розыскных мероприятий.



В тот же день в 19:30 ребенка нашли на одной из станций метро города Харькова. В отношении малолетней любых противоправных действий совершено не было. Работники полиции провели с ней и ее родными профилактическую беседу.