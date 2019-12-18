Шестилетний ребенок из пригорода сбежал из дома покататься в метро

Полицейские разыскали и вернули родителям малолетнюю беглянку.
6-летнюю жительницу поселка Липцы обнаружили сотрудники отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области на одной из станций метро и передали полицейским Липецкого отделения полиции.
Сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию 17 декабря около 17:20. Для установления местонахождения беглянки были ориентированы личный состав подразделения и предпринят ряд розыскных мероприятий.
В тот же день в 19:30 ребенка нашли на одной из станций метро города Харькова. В отношении малолетней любых противоправных действий совершено не было. Работники полиции провели с ней и ее родными профилактическую беседу.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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