18.12.2019 14:22

Избил мужчину и бросил умирать на улице (ФОТО)

Копы задержали преступника.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, тело 49-летнего жителя Дергачевского района со следами избиения было обнаружено 13 декабря около 4:15 по улице Леси Украинский в поселке Солоницевка.

17 декабря правоохранители установили личность и задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 40-летний местный житель - знакомый погибшего. Как выяснилось, в тот день пострадавший пришел в его дом. Между мужчинами возникла драка, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего кулаком и металлическим тазом по голове. После чего вывел его за пределы своего домовладения, а сам вернулся домой. В результате полученных травм мужчина скончался на улице. Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дергачевским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.