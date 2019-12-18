18.12.2019 15:35

Возле Стрелки пять автомобилей устроили затор (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет



// Патрульная полиция

Около половины десятого утра 18 декабря в районе дома 13 по Нетеченской набережной столкнулись автомобили Mazda, Daewoo, Volkswagen, Daewoo и Mitsubishi.



В результате ДТП никто не пострадал.

За нарушение п.п. 12.1 (нарушение скоростного режима) и 13.1 (несоблюдение безопасной дистанции) на водителя автомобилей Mitsubishi и Daewoo патрульные составили административные протоколы по ст. 124 КУоАП. Их вину определит суд.