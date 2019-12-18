Возле Стрелки пять автомобилей устроили затор (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет
Около половины десятого утра 18 декабря в районе дома 13 по Нетеченской набережной столкнулись автомобили Mazda, Daewoo, Volkswagen, Daewoo и Mitsubishi.
В результате ДТП никто не пострадал.
За нарушение п.п. 12.1 (нарушение скоростного режима) и 13.1 (несоблюдение безопасной дистанции) на водителя автомобилей Mitsubishi и Daewoo патрульные составили административные протоколы по ст. 124 КУоАП. Их вину определит суд.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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