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18.12.2019  15:35   

Возле Стрелки пять автомобилей устроили затор (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет


// Патрульная полиция

Около половины десятого утра 18 декабря в районе дома 13 по Нетеченской набережной столкнулись автомобили Mazda, Daewoo, Volkswagen, Daewoo и Mitsubishi.

В результате ДТП никто не пострадал.

За нарушение п.п. 12.1 (нарушение скоростного режима) и 13.1 (несоблюдение безопасной дистанции) на водителя автомобилей Mitsubishi и Daewoo патрульные составили административные протоколы по ст. 124 КУоАП. Их вину определит суд.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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