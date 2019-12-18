18.12.2019 15:41

ДТП: лишилась колеса в битве за проспект (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Пьяный водила за рулем не захотел делиться магистралью на ХТЗ.



//t.me

По уточненной информации от очевидцев, ДТП на Александровском, произошло из-за пьяного за рулем

Виновник на черном Chevrolet попутно врезался в 3 авто.

Напомним, что, как сообщают очевидцы, на Александровском проспекте - авария.

По предварительным даным все живы, подробностей пока нет.