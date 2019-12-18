Главная Новости Криминал и происшествия На Гагарина застряла маршрутка хитроумного водилы (ВИДЕО)
18.12.2019  17:22   

На Гагарина застряла маршрутка хитроумного водилы (ВИДЕО)

О шофере, попавшем в западню на газоне сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на проспекте Гагарина в историю попала маршрутка.

Водитель 79 микрушки решил объехать пробку и  срезать и застрял.

 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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