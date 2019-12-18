Разыскиваются свидетели осеннего ДТП, когда «Волга » тормозила в рекламный щит

Ребенок, который в момент аварии находился в машине, умер в больнице.
15 сентября около 16:20 на 533-м километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» водитель автомобиля ГАЗ-2410 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на рекламный щит.
В результате аварии водитель, его жена и двое детей были доставлены в медицинское учреждение. От полученных травм 6-летний мальчик умер в больнице.
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят откликнуться по телефону: 067-77-53-257 или прийти в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского 22 (следователь Гришко Владимир Викторович).
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Ухудшение видимости до 500 м. Без осадков.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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