Главная Новости Криминал и происшествия Разыскиваются свидетели осеннего ДТП, когда «Волга » тормозила в рекламный щит
18.12.2019  17:32   

Разыскиваются свидетели осеннего ДТП, когда «Волга » тормозила в рекламный щит

Ребенок, который в момент аварии находился в машине, умер в больнице.


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15 сентября около 16:20 на 533-м километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» водитель автомобиля ГАЗ-2410 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на рекламный щит.

В результате аварии водитель, его жена и двое детей были доставлены в медицинское учреждение. От полученных травм 6-летний мальчик умер в больнице.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят откликнуться по телефону: 067-77-53-257 или прийти в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского 22 (следователь Гришко Владимир Викторович).

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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