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18.12.2019  19:43   

Харьковчане поймали рецидивиста, обокравшего авто

Действия правонарушителя заметили прохожие и позвонили в полицию.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции неравнодушные жители города сообщили копам о воре.
 
Во время досудебного расследования установлено, что мужчина находился на парковке возле одного из супермаркетов на территории Основянского района.
 
Он увидел водителя, который вышел из автомобиля и оставил его незапертым.
 
Преступник подошел к транспортному средству и достал из заднего сиденья планшет, который принадлежал пострадавшему. Мужчину остановили случайные прохожие.
 
Работники Основянского отдела полиции выяснили, что нарушителем является 38-летний гражданин, ранее судимый за имущественные преступления.
 
Согласно заключению экспертного исследования, общая сумма ущерба составила более 1000 гривен.
 
По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.
 
17 декабря мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Ему грозит до 5 лет тюремного заключения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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