18.12.2019 19:43

Харьковчане поймали рецидивиста, обокравшего авто

Действия правонарушителя заметили прохожие и позвонили в полицию.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции неравнодушные жители города сообщили копам о воре.

Во время досудебного расследования установлено, что мужчина находился на парковке возле одного из супермаркетов на территории Основянского района.

Он увидел водителя, который вышел из автомобиля и оставил его незапертым.

Преступник подошел к транспортному средству и достал из заднего сиденья планшет, который принадлежал пострадавшему. Мужчину остановили случайные прохожие.

Работники Основянского отдела полиции выяснили, что нарушителем является 38-летний гражданин, ранее судимый за имущественные преступления.

Согласно заключению экспертного исследования, общая сумма ущерба составила более 1000 гривен.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

17 декабря мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему грозит до 5 лет тюремного заключения.