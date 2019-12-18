18.12.2019 19:43
Харьковчане поймали рецидивиста, обокравшего авто
Действия правонарушителя заметили прохожие и позвонили в полицию.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции неравнодушные жители города сообщили копам о воре.
Во время досудебного расследования установлено, что мужчина находился на парковке возле одного из супермаркетов на территории Основянского района.
Он увидел водителя, который вышел из автомобиля и оставил его незапертым.
Преступник подошел к транспортному средству и достал из заднего сиденья планшет, который принадлежал пострадавшему. Мужчину остановили случайные прохожие.
Работники Основянского отдела полиции выяснили, что нарушителем является 38-летний гражданин, ранее судимый за имущественные преступления.
Согласно заключению экспертного исследования, общая сумма ущерба составила более 1000 гривен.
По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.
17 декабря мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Ему грозит до 5 лет тюремного заключения.