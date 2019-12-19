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19.12.2019  08:20   

Наркоторговца взяли с деньгами «на кармане»

18-летнего парня задержали 17 декабря на проспекте Любви Малой сразу после того, как он продал пакетик с амфетамином за 450 гривен покупателю при личной встрече.


// Нацполиция

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в ходе личного обыска у харьковчанина правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 350 грн, полученные им от сбыта психотропного вещества и мобильный телефон.

В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято 18 полимерных пакетов с наркотическим средством «PVP», общим весом около 4,5 граммов.

18-летний парень задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время полицейские устанавливают источник и канал поставки наркотического средства, преступные связи фигуранта, круг потребителей наркосредств и возможны другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчика.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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