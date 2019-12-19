Наркоторговца взяли с деньгами «на кармане»

18-летнего парня задержали 17 декабря на проспекте Любви Малой сразу после того, как он продал пакетик с амфетамином за 450 гривен покупателю при личной встрече.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в ходе личного обыска у харьковчанина правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 350 грн, полученные им от сбыта психотропного вещества и мобильный телефон.
В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято 18 полимерных пакетов с наркотическим средством «PVP», общим весом около 4,5 граммов.
18-летний парень задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления.
В настоящее время полицейские устанавливают источник и канал поставки наркотического средства, преступные связи фигуранта, круг потребителей наркосредств и возможны другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчика.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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