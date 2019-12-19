Прокуратура добилась возвращения государству земли стоимостью более шести с половиной миллиона гривен

Хозяйственный суд области удовлетворил иск прокуратуры о досрочном расторжении договора аренды земельного участка, заключенного между ХРГА и предпринимателем, нарушившим его условия.
Установлено, что один из фермеров на основании договора аренды, заключенного с районной государственной администрацией сроком на 50 лет в 2008 году, использовал для ведения фермерского хозяйства земельный участок площадью более 43 га стоимостью более 6,5 млн грн, расположенный на территории Ольховского сельского совета Харьковского района.
Однако, вопреки требованиям законодательства, в период с 2017 по 2019 годы арендатор не оплатил ни копейки арендной платы, нарушив таким образом условия договора.
Органы прокуратуры направили соответствующий иск в хозяйственный суд Харьковской области, который 12 декабря 2019 года удовлетворен в полном объеме. Вышеуказанный договор аренды земельного участка расторгнут досрочно.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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