19.12.2019 09:05

Прокуратура добилась возвращения государству земли стоимостью более шести с половиной миллиона гривен

Хозяйственный суд области удовлетворил иск прокуратуры о досрочном расторжении договора аренды земельного участка, заключенного между ХРГА и предпринимателем, нарушившим его условия.



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Установлено, что один из фермеров на основании договора аренды, заключенного с районной государственной администрацией сроком на 50 лет в 2008 году, использовал для ведения фермерского хозяйства земельный участок площадью более 43 га стоимостью более 6,5 млн грн, расположенный на территории Ольховского сельского совета Харьковского района.

Однако, вопреки требованиям законодательства, в период с 2017 по 2019 годы арендатор не оплатил ни копейки арендной платы, нарушив таким образом условия договора.



Органы прокуратуры направили соответствующий иск в хозяйственный суд Харьковской области, который 12 декабря 2019 года удовлетворен в полном объеме. Вышеуказанный договор аренды земельного участка расторгнут досрочно.