19.12.2019 12:02

В Харькове экстренно эвакуировали школьников и воспитанников детского сада

При проведении внеплановых проверок спасатели отрабатывают действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.



://kh.dsns.gov.ua

18 декабря на Харьковщине продолжали проводить внеплановые проверки по соблюдению и выполнению требований в области пожарной, техногенной безопасности среди учебных, лечебных и социальных учреждений.

Во время этих проверок, между прочим, спасатели вместе с персоналом объектов отрабатывали действия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Так в Лозовской общеобразовательной школе I-III ступеней №3 проведены пожарно-тактические учения, во время которых отработали эвакуацию школьников и педагогов в случае пожара.

Перед практической частью начальник 24-й Государственной пожарно-спасательной части Евгений Шевченко прочитал для руководителей образовательных учреждений города Лозовая лекцию о соблюдении правил пожарной безопасности в учебных заведениях и ответили на все проблемные вопросы.

После завершения практической тренировки по эвакуации спасатели отработали тактику тушения пожаров в данном заведении и провели корректировки карточки пожаротушения.

Спасатели 44-й Купянск пожарной части вместе с волонтерами местной пожарной команды и «Красного креста» провели подобные отработки на территории Купянского дирекции железнодорожных перевозок.

Инструктаж на противопожарную тематику с преподавательским составом и администрацией состоялся в Харьковском частном лицее «Школа Ранок», где также поднимались вопросы организации эвакуации детей и правила пользования первичными средствами пожаротушения.

В Киевском районе Харькова проверено КЗ ДУЗ (ясли-сад) № 382 «Джерельце» и Харьковскую специализированную школу I-III ступеней № 166 «Вертикаль», где также были отработаны эвакуационные мероприятия в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации и тактика тушения пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

В Валковском района такие внеплановые проверки проведены в КЗ «Августовский лицей», детский сад «Ромашка», Александровская ООШ I-III ступеней, Сидоренковская ООШ I-III ступеней, Замищанський ДОУ, Сидоренковская ДОУ, Снежковская ООШ I-III степеней.

Во время каждой из проверок специалисты Службы спасения отмечают, что меры по отработке планов эвакуации на объектах является действенным средством подготовки к действиям в случае возникновения любой возможной чрезвычайной ситуации.