19.12.2019 12:21

Святой Николай зажжет огни харьковской центральной елки под пристальным присмотром правоохранителей и спецслужб

19 декабря в 17:00 на площади Свободы состоится открытие новогодней елки. Ожидается, что мероприятие посетят около 15 000 граждан.



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За безопасностью участников праздника будут следить 200 правоохранителей, из которых 50 работников Национальной полиции Украины, 20 сотрудников спецподразделений полиции, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, 100 военнослужащих Нацгвардии. Также к охране правопорядка привлечены группы полиции коммуникации.

Полиция призывает харьковчан и гостей города быть вежливыми, соблюдать законодательство Украины и норм поведения в общественных местах.