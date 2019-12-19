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19.12.2019  12:21   

Святой Николай зажжет огни харьковской центральной елки под пристальным присмотром правоохранителей и спецслужб

19 декабря в 17:00 на площади Свободы состоится открытие новогодней елки. Ожидается, что мероприятие посетят около 15 000 граждан.


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За безопасностью участников праздника будут следить 200 правоохранителей, из которых 50 работников Национальной полиции Украины, 20 сотрудников спецподразделений полиции, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, 100 военнослужащих Нацгвардии. Также к охране правопорядка привлечены группы полиции коммуникации.

Полиция призывает харьковчан и гостей города быть вежливыми, соблюдать законодательство Украины и норм поведения в общественных местах.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  елка, площадь, харьков, праздник, николайчики
 
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