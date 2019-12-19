Святой Николай зажжет огни харьковской центральной елки под пристальным присмотром правоохранителей и спецслужб

19 декабря в 17:00 на площади Свободы состоится открытие новогодней елки. Ожидается, что мероприятие посетят около 15 000 граждан.
За безопасностью участников праздника будут следить 200 правоохранителей, из которых 50 работников Национальной полиции Украины, 20 сотрудников спецподразделений полиции, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, 100 военнослужащих Нацгвардии. Также к охране правопорядка привлечены группы полиции коммуникации.
Полиция призывает харьковчан и гостей города быть вежливыми, соблюдать законодательство Украины и норм поведения в общественных местах.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Ухудшение видимости до 500 м. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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