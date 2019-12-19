Хейтеры едва не сорвали работу банковского отделение шуткой с псевдоминированием

В Харькове на пороге отделения госбанка нашли будильник с установленным временем срабатывания сообщается в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
По данным оперативных служб, 18 декабря около 9:20 в полицию поступило сообщение о том, что на пороге отделения "ПриватБанка" на улице Полтавский Шлях, 123, обнаружили будильник с установленным временем срабатывания.
На месте работали взрывотехническая и оперативно-следственная группы. Взрывоопасные предметы не обнаружены.
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