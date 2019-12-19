19.12.2019 13:23

500 харьковчан лишили субсидий из-за зарплат в конвертах

Сотрудники крупного предприятия получали зарплату «в конвертах», а для получения субсидии показывали официальную.



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Налоговая милиция и департамент социальной защиты населения Харьковской областной госадминистрации выявили около 500 сотрудников одного предприятия, которые получали зарплату по теневым схемам без уплаты налогов и занижали официальную - для получения субсидий. На банковские карты зачислялись большие суммы денег, иногда - до 50-60 тысяч гривен, - рассказал директор департамента соцзащиты населения ХОГА Юрий Шпарага.

"Следователи проверяли предприятие совсем по другому направлению и выявили теневую оплату заработной платы. Эти люди получили право на субсидии. Это субсидии за ноябрь. Более того, часть этих людей их получали и в прошлом году", - сказал Шпарага.

Он добавил: речь идет о сотрудниках одного конкретного предприятия. Однако разглашать информацию нельзя. Зарплаты начислялись по специальной схеме и в больших размерах.

"Я его не буду разглашать. В результате следственных действий оказалось, что с одной банковской карты оплачиваются на карты людей, которые работают на предприятии, определённые суммы денег. Но чтобы вы понимали, там одним разом было зачислено 50 тысяч, 60 тысяч гривен", - отметил Шпарага.

По словам директора департамента соцзащиты населения ХОГА, сотрудники предприятия дали следователям показания, где объяснили, кто и за что им платил. Теперь все 500 человек должны вернуть субсидии и ответить по закону. В районные управления соцзащиты населения по месту назначения субсидии уже направлены представления с требованием прекратить выплаты и взыскать уже начисленные выплаты.

"Люди дали пояснения. Сегодня наша позиция заключается в том, чтобы сначала прекратить выплаты и вернуть незаконные выплаты. Как быть с правом? Конечно, это нарушение законодательства, и это уже будут правоохранительные органы работать", - подытожил Шпарага.