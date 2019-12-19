ДТП: на Алексеевке бусик лег на бочок (ФОТО)

О перевертыше сообщают очевидцы.
Пользователи соцсетей сообщают об аварии на Целиноградской.
По предварительной информации, в микроавтобус врезалась легковушка и он перевернулся.
Теперь уже поставили его на колеса.
О чем есть и видео
Данных о пострадавших пока нет.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Ухудшение видимости до 500 м. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
влажн.:
давл.:
ветер: