19.12.2019 13:15

ДТП: на Алексеевке бусик лег на бочок (ФОТО)

О перевертыше сообщают очевидцы.



//t.me

Пользователи соцсетей сообщают об аварии на Целиноградской.

По предварительной информации, в микроавтобус врезалась легковушка и он перевернулся.

Теперь уже поставили его на колеса.

О чем есть и видео

Данных о пострадавших пока нет.