Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на Алексеевке бусик лег на бочок (ФОТО)
19.12.2019  13:15   

ДТП: на Алексеевке бусик лег на бочок (ФОТО)

О перевертыше сообщают очевидцы.


//t.me

Пользователи соцсетей сообщают об аварии на Целиноградской.

По предварительной информации, в микроавтобус врезалась легковушка и он перевернулся.

Теперь уже поставили его на колеса.

О чем есть и видео

Данных о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, перевертыш, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
18.12 Криминал и происшествия Разыскиваются свидетели осеннего ДТП, когда «Волга » тормозила в рекламный щит 18.12 Криминал и происшествия На Гагарина застряла маршрутка хитроумного водилы (ВИДЕО) 18.12 Криминал и происшествия ДТП: лишилась колеса в битве за проспект (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 