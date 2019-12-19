19.12.2019 16:01

Безопасность пешехода водитель оценил в 250 гривен

Именно столько предлагал харьковчанин патрульным за непривлечение к ответственности.



// Патрульная полиция

Сегодня днем на автодороге М-03 Киев–Харьков–Довжанский патрульные остановили автомобиль Nissan за нарушение ПДД Украины, а именно: водитель не предоставил преимущество пешеходу на пешеходном переходе,



Мужчина сразу начал предлагать патрульным неправомерную выгоду, чтобы избежать наказания от административной ответственности по ч.1 ст. 122 КУоАП. Его не остановили даже предупреждения об уголовной ответственности. Данный факт зафиксирован на нагрудную камеру патрульных.



Инспекторы сразу вызвали следственно-оперативную группу, поскольку за предложение неправомерной выгоды должностному лицу, предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 369 Уголовного Кодекса Украины.