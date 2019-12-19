Главная Новости Криминал и происшествия Безопасность пешехода водитель оценил в 250 гривен
19.12.2019  16:01   

Безопасность пешехода водитель оценил в 250 гривен

Именно столько предлагал харьковчанин патрульным за непривлечение к ответственности.


// Патрульная полиция

Сегодня днем на автодороге М-03 Киев–Харьков–Довжанский патрульные остановили автомобиль Nissan за нарушение ПДД Украины, а именно: водитель не предоставил преимущество пешеходу на пешеходном переходе,

Мужчина сразу начал предлагать патрульным неправомерную выгоду, чтобы избежать наказания от административной ответственности по ч.1 ст. 122 КУоАП. Его не остановили даже предупреждения об уголовной ответственности. Данный факт зафиксирован на нагрудную камеру патрульных.

Инспекторы сразу вызвали следственно-оперативную группу, поскольку за предложение неправомерной выгоды должностному лицу, предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 369 Уголовного Кодекса Украины.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, патрульные, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
16.12 Криминал и происшествия «Кусок» рублей не помог армянину посетить Харьковщину (ФОТО) 13.12 Криминал и происшествия Харьковский патрульный приторговывал автомобильными номерами (ФОТО) 06.12 Криминал и происшествия Чтобы попасть в Украину, россияне пытались подкупить пограничников (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 