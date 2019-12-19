Вора интернет-кабеля задержали с ножом в руках

По «горячим следам» патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к краже интернет-кабеля.
Вечером средів полицейским сообщили, что на улице Павловской неизвестный мужчина срезает интернет-кабель.
Меньше чем за минуту правоохранители прибыли по указанному адресу, и обнаружили мужчину, который ножом срезал кабель.
Увидев правоохранителей, нарушитель пытался убежать, но был задержан патрульными.
Для выяснения всех обстоятельств полицейские передали задержанного следственно-оперативной группе.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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