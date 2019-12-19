19.12.2019 16:33

Вора интернет-кабеля задержали с ножом в руках

По «горячим следам» патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к краже интернет-кабеля.



// Facebook

Вечером средів полицейским сообщили, что на улице Павловской неизвестный мужчина срезает интернет-кабель.



Меньше чем за минуту правоохранители прибыли по указанному адресу, и обнаружили мужчину, который ножом срезал кабель.

Увидев правоохранителей, нарушитель пытался убежать, но был задержан патрульными.



Для выяснения всех обстоятельств полицейские передали задержанного следственно-оперативной группе.