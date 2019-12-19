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19.12.2019  16:33   

Вора интернет-кабеля задержали с ножом в руках

По «горячим следам» патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к краже интернет-кабеля.


// Facebook

Вечером средів полицейским сообщили, что на улице Павловской неизвестный мужчина срезает интернет-кабель.

Меньше чем за минуту правоохранители прибыли по указанному адресу, и обнаружили мужчину, который ножом срезал кабель.

Увидев правоохранителей, нарушитель пытался убежать, но был задержан патрульными.

Для выяснения всех обстоятельств полицейские передали задержанного следственно-оперативной группе.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков, кабель
 
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