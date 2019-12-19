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19.12.2019  17:10   

Огонь в темноте взбудоражил жителей Купянска

Спасатели ликвидировали пожар на частном дворе.


// ГСЧС

18 декабря в 17:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в г. Купянске на ул. Студенческой, 137. Из сообщения стало известно, что пылает хозяйственная постройка.

На место происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что горит крыша хозяйственной постройки и навес рядом с ней. Площадь пожара составила 30 кв.м. На тушение огня пожарные подали 2 пожарных ствола.

В 17:44 спасатели локализовали возгорание и в 18:50 полностью его ликвидировали.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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