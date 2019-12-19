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19.12.2019  17:41   

ДТП: на Салтовке сбили пешехода (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на Салтовке - авария.

Сбит человек на перекрёстке Валентиновской и Тракторостроителей.

Пострадавшего уже забрала скорая помощь.

Ждут копов.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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