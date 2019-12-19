Главная Новости Криминал и происшествия Возле ХНАТОБа - странный кипеж - не дают проехать машине (ВИДЕО)
19.12.2019  18:26   

Возле ХНАТОБа - странный кипеж - не дают проехать машине (ВИДЕО)

О столкновении сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают соцсети, возле оперного театра - массовое движение вокруг автомбиля, которому не дают проехать в сторону театра.

 

 

Тэги:  драка, столкновение, харьков
 
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