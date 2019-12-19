Возле ХНАТОБа - странный кипеж - не дают проехать машине (ВИДЕО)

О столкновении сообщают очевидцы.
Как сообщают соцсети, возле оперного театра - массовое движение вокруг автомбиля, которому не дают проехать в сторону театра.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
влажн.:
давл.:
ветер: