Возле ХНАТОБа - странный кипеж - не дают проехать машине (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 19 декабря День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 20 декабря Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.