Машина скатилась на рельсы, чудом не протаранив трамвай

Пассажиры трамвая и прохожие опубликовали видео, как они убирать с дороги авто.
Как сообщают очевидцы, на Холодной горе машина скатилась с парковки «Роста» на трамвайные рельсы.
Прохожим и пассажирам пришлось ее оттолкнуть обратно, чтобы освободить дорогу трамваям.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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