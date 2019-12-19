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19.12.2019  22:36   

Машина скатилась на рельсы, чудом не протаранив трамвай

Пассажиры трамвая и прохожие опубликовали видео, как они убирать с дороги авто.


//t.me

Как сообщают очевидцы, на Холодной горе машина скатилась с парковки «Роста» на трамвайные рельсы.

Прохожим и пассажирам пришлось ее оттолкнуть обратно, чтобы освободить дорогу трамваям.

 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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